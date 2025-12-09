Reggina-Milazzo: c’è la ‘Promo Studenti’. Il dettaglio
Iniziativa della società che riguarda solo il settore di Curva Sud
09 Dicembre 2025 - 15:19 | Comunicato
AS Reggina 1914 informa che, in occasione della gara con il Milazzo prevista per domenica 14 dicembre alle ore 14.30, sarà attivata la “Promo Studenti”: 1.000 biglietti al costo simbolico di 1 euro in Curva Sud.
L’iniziativa è rivolta agli studenti regolarmente iscritti a istituti scolastici. I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso lo Store Ufficiale del Club corso Garibaldi 505 a Reggio Calabria a partire nei seguenti giorni e orari:
Giovedi, venerdi e sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20.
Domenica dalle ore 11 alle 13