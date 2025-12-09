City Now

Reggina-Milazzo: c’è la ‘Promo Studenti’. Il dettaglio

Iniziativa della società che riguarda solo il settore di Curva Sud

09 Dicembre 2025 - 15:19 | Comunicato

Curva Sud Tifosi Ultras Reggina ()

AS Reggina 1914 informa che, in occasione della gara con il Milazzo prevista per domenica 14 dicembre alle ore 14.30, sarà attivata la “Promo Studenti”: 1.000 biglietti al costo simbolico di 1 euro in Curva Sud.

L’iniziativa è rivolta agli studenti regolarmente iscritti a istituti scolastici. I biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso lo Store Ufficiale del Club corso Garibaldi 505 a Reggio Calabria a partire nei seguenti giorni e orari:

Giovedi, venerdi e sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle ore 20.
Domenica dalle ore 11 alle 13

