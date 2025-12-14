Reggina-Milazzo: dove e come vedere la partita degli amaranto
C'è la possibilità di assistere all'incontro anche per coloro che non saranno allo stadio
14 Dicembre 2025 - 00:03 | Redazione
Due squadre che attraversano un buon momento, ma la classifica oggi premia soprattutto il Milazzo collocato al terzo posto ed a soli tre punti dalla vetta, mentre il pessimo inizio di stagione della Reggina, nonostante le tre vittorie consecutive, tiene gli amaranto ancora molto lontani. In più Torrisi dovrà fare i conti con tantissime assenze, ma confida molto sul contributo del pubblico che sarà presente al Granillo. Per coloro che invece non potranno assistere al match direttamente allo stadio, potranno farlo attraverso la piattaforma della società:
Come e dove vedere la partita
Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.