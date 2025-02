Reggina, Minniti: ‘Spero di vedere un Granillo pieno. Nessuna giornata amaranto’

La Reggina continua a vincere e arriva al confronto con il Siracusa distante di soli tre punti, ma con una situazione infortuni preoccupante e l’assenza certa di Barillà vista l’ammonizione subìta e la squalifica che scatterà automaticamente. Il presidnete Minniti ai microfoni di radio Febea: “Rimaniamo in scia del Siracusa e questo era l’obiettivo, peccato per Barillà, spero per gli infortuni nulla di grave. Partita bella e ben giocata, ringrazio i tifosi presenti. Stiamo lavorando per una nuova campagna abbonamenti per le ultime gare casalinghe e confermo che non ci sarà la giornata amaranto con il Siracusa. Spero di vedere un Granillo pieno. Per il settore ospiti, attendiamo notizie sui numeri che possiamo concedere”.

