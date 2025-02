La Reggina strapazza l’Acireale, ma ci sono tantissimi infortuni e un cartellino pesantissimo

Un dominio totale quello della Reggina su un campo infame come quello di Acireale ridotto in pessime condizioni e che ha procurato diversi problemi agli amaranto soprattutto in fatto di infortuni. Barillà straordinario protagonista con due gol e due assist, uno per Ragusa e l’altro per Barranco, una vittoria schiacciante maturata dopo una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Peccato per il giallo subìto dal capitano che non giocherà la super sfida con il Siracusa, mentre impressionante la sequenza di infortuni: Giuliodori, Renelus, Girasole, Cham e Grillo.

Primo tempo

Come anticipato in conferenza stampa, il tecnico Trocini sostituisce lo squalificato Laaribi con Salandria e non rischia Grillo reduce da un infortunio. Il 2006 Lagonigro fra i pali, davanti la linea a quattro formata da Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham, in mezzo Salandria, Barillà e Porcino, davanti Ragusa, Renelus e Barranco.

Neanche un minuto e c’è una grandissima occasione per l’Acireale con Vasil ben servito che si presenta davanti a Lagonigro, leggermente defilato, conclude e la palla sfiora il palo. Al nono minuto clamorosa occasione da gol per la Reggina con Ragusa che serve benissimo Barranco, finta sull’avversario ma prima di tirare scivola (terreno pessimo), riesce a servire Renelus che però solo davanti alla porta viene anticipato.

Al dodicesimo ancora più clamorosa l’opportunità per Ragusa ben servito da Renelus. Si presenta solo davanti al portiere, lo supera ma prende il palo interno. Incredibile. Al trentesimo c’è una grande risposta di Lagonigro dopo un tiro dalla distanza dell’Acireale. Sul ribaltamento di fronte si invola sulla sinistra Porcino, serve Barillà in mezzo, grande conclusione e Zizzania si supera. Sull’angolo successivo Salandria, come al solito alla battuta, pesca in perfetta scelta di tempo ancora il capitano che di piattone destro infila sotto la traversa, 0-1 al trentaduesimo. Un attimo dopo va a terra Giuliodori, problema muscolare, al suo posto Vesprini. Il terzino era stato uno dei migliori fino a quel momento.

Botta alla caviglia per Renelus costretto a uscire, al suo posto Grillo. Due pedine importanti fuori per infortunio. Il raddoppio arriva da una doppia magia. Prima Barillà che con una apertura favolosa trova Ragusa, l’esterno punta il suo avversario e poi colpisce con un diagonale micidiale, 0-2 al quarantacinquesimo. In pieno recupero Grillo ruba palla al suo avversario e si dirige verso la porta, conclusione parata con difficoltà da Zizzania. All’ultimo secondo di recupero Barillà prende un giallo pesantissimo, non ci sarà domenica contro il Siracusa, era in diffida.

Secondo tempo

Incredibile ma vero. Dopo quindici minuti in cui nulla succede, è costretto ad uscire dal campo anche Girasole per un problema fisico, entra Capomaggio. Tre giocatori fuori per infortunio. In una seconda parte avara di occasioni, un lampo di Grillo che trova alla sua maniera Barillà in area di rigore. Grande inserimento e colpo di piatto che sbatte prima sulla traversa e poi finisce in rete, 0-3. Veramente un peccato che il capitano non possa essere presente domenica pomeriggio contro la capolista. Intanto esordio per De Felice che prende il posto di Ragusa.

Sfiora la quarta marcatura la Reggina con Capomaggio, il suo colpo di testa viene salvato sulla linea di porta. Non si arresta la sequenza di infortuni, si ferma anche Cham, al suo posto Ndoye, e sono quattro. A pochi minuti dalla fine una straordinaria giocata di Barillà che con un sombrero supera un avversario, si invola, vede Barranco in area lo serve, tocco morbido e quarto gol, 0-4. Nel finale occasione per l’Acireale con Mokulu, prontissimo Lagonigro a respingere. A partita quasi finita va a terra Grillo, infortunio anche per lui. Incredibile. Traversa su calcio di punizione colpita dai padroni di casa. Finisce 0-4 ma con una situazione infortuni che preoccupa moltissimo.