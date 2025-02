Reggina, Trocini: ‘Su Barillà ammonizione ridicola. Siamo forti’

L’intervento del tecnico Trocini a radio Febea: “E’ stata una grande prestazione, di determinazione, voglia di primeggiare. I ragazzi per l’ennesima volta bravissimi, Barillà ha fatto una grandissima partita ma tutta la squadra funziona benissimo. Non si potevano fare calcoli sui diffidati, questo era un incontro difficile che noi abbiamo trasformato in facile. Ammonizione ridicola, il fallo era per noi e lo hanno pure ammonito. Giocherà qualche altro al suo posto, siamo forti, forti.

Tutti gli infortuni sono da verificare, tranne Renelus sono tutti muscolari. Grillo ha avuto un risentimento ed è dovuto uscire. Con il Siracusa è una partita importante alla quale teniamo tutti, il campionato non finisce domenica pomeriggio, ne mancano tante. Abbiamo bisogno che il Granillo faccia la differenza e i tifosi dovranno aiutarli ad andare più forte, faccio un appello alla città. Il Siracusa è più forte, cercheremo di contrastarli, anzi di vincere”.