Reggina, il Dt Bonanno parla di mercato e di… Mazzarri

Intercettato da radio Febea, al termine della vittoria contro l’Acireale ha parlato il Dt Bonanno, ex di turno: “Non è stata semplice per come sembra dal risultato. Spero che l’Acireale possa salvarsi, qui ho trascorsi gli anni più belli della mia carriera calcistica. Mazzarri? L’ho avuto come compagno di squadra, ma era già un allenatore in campo. Il nostro mercato è chiuso, pensate che per scelta tecnica sono rimasti a casa Rosseti, Curiale, Provazza, Ingegneri, Lazar ed era squalificato Laaribi.

Siamo completi in tutti i reparti, nessuna rescissione, il gruppo è solido e chiunque giocando anche un minuto può dare un contributo. Lazar fino a quando ha giocato è stato affidabile, ne abbiamo un altro giovanissimo altrettanto affidabile. Sono contento per Barranco, attaccante che da sempre abbiamo definito da doppia cifra e lo è anche De Felice. Spero che domenica ci sia il clima che la partita merita”.