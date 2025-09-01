Reggina, il presidente Minniti dichiara chiuso il mercato in entrata ma…

Domenica inizia il campionato e la Coppa Italia ha dato ulteriori indicazioni

Il presidente della Reggina Virgilio Minniti, ha risposto in modo netto alla domanda su possibili nuovi arrivi: “Non ci saranno altri movimenti in entrata“. Una dichiarazione chiara che sembra chiudere le porte a ulteriori innesti, anche se in società si continua a riflettere su alcune opportunità.

Il club, infatti, sta sondando il terreno tra le squadre professionistiche alla ricerca di un Under 2007 di fascia destra, profilo che potrebbe rinforzare un reparto oggi affidato a Lanzillotta, Di Venosa e che sta adattando il 2005 Palumbo.

Le difficoltà emerse nelle ultime settimane, hanno trovato conferma in occasione della gara di Coppa Italia contro la Vibonese con qualche limite evidenziatosi su entrambe le corsie laterali basse. Un aspetto già notato nel corso della preparazione, ma che richiede comunque cautela nei giudizi: si tratta di giovani giocatori, al debutto nel calcio dei “grandi”, che necessitano di tempo per crescere e adattarsi.

L’idea di inserire un altro Under c’è, ma senza assilli o forzature. La società valuterà solo se si presenterà l’occasione giusta, evitando mosse affrettate.