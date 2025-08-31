Reggina, Minniti: ‘Il mercato è chiuso, non arriverà nessuno’

C’è anche il presidente Virgilio Minniti in zona sala stampa al termine della partita che la Reggina ha vinto ai rigori contro la Vibonese. Le sue parole ai microfoni di radio Febea:

“Quando si vince si è sempre contenti con la soddisfazione di proseguire il cammino in coppa. Dobbiamo crescere, testa bassa e lavorare. L’obiettivo rimane quello di vincere il campionato e abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Oggi l’incontro con la Vibonese ci è servito per arrivare alla stagione pronti. Loro erano molto preparati, è stato un buon banco di prova e da queste gare bisogna prendere insegnamento. Il mercato della Reggina è finito, non arriverà nessuno“.