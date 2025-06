Reggina, il presidente Minniti: ‘Dobbiamo dominare il campionato’

Le altre si muovono e anche mostrando da subito intenzioni e ambizioni. La Reggina è ferma al rinnovo contrattuale di mister Trocini, punta sullo zoccolo duro ma sa benissimo che attorno a quest’ultimo vanno inseriti calciatori di livello e Under già pronti. Intervistato da Gazzetta del Sud, ne parla il presidente Virgilio Minniti:

“Ci aspetta un campionato tosto, con squadre come Nissa e Vibonese che stanno costruendo formazioni ambiziose. Ma la nostra attenzione è tutta rivolta a casa nostra. Siamo consapevoli di avere già una base solida, un gruppo competitivo che ha dimostrato il proprio valore. Lavoreremo con ancora più determinazione per costruire una squadra in grado di dominare, senza cali o distrazioni. L’ambizione è quella di fare un percorso netto, perché Reggio e la sua gente meritano di tornare subito nel calcio professionistico“.