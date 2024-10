Reggina: addio Missiroli. Nino Barillà in B, ma non in amaranto

Sfuma un'altra possibilità di un ritorno in riva allo stretto di un ex amaranto

Abbiamo raccontato in questi giorni dello spiraglio che si poteva aprire dopo la retrocessione della Spal per il ritorno alla Reggina di Simone Missiroli. L’intervento in conferenza stampa del nuovo Ds Zamuner ha tolto ogni dubbio al riguardo, nel momento in cui ha dichiarato di aver ricevuto dal centrocampista reggina la disponibilità a rimanere anche in serie B.

Ed è di poche ore fa, la notizia dell’imminente chiusura della trattativa tra il Monza ed il Parma per il passaggio ai brianzoli dell’altro reggino che si sperava potesse tornare ad indossare l’amaranto, Nino Barillà. La notizia è riportata dal sito del giorno giornalista Gianluca di Marzio: “Altro grande colpo per il Monza di Galliani e Berlusconi: è infatti vicino Antonino Barillà del Parma. Trattativa in chiusura, il Monza è pronto ad accogliere un nuovo arrivo.

Il centrocampista nell’ultima stagione in Serie A con il Parma ha giocato 26 partite, collezionando un gol e 3 assist. Ora il suo nuovo destino si chiama Monza“.