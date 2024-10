Reggina, Plizzari: ‘Ho visto delle immagini, il tifo mi ha emozionato’

La Reggina punta sul giovane portiere del Milan Alessandro Plizzari. E’ stato ospite di Buongiorno Reggina, queste le sue prime parola da calciatore amaranto: “Ho vissuto una stagione complicata, quella appena conclusa. La Reggina mi ha cercato fortemente, sono felice di arrivare in un ambiente caloroso ed una società ambiziosa.

La serie B è un campionato difficile, ma noi possiamo dire la nostra e concretizzare le ambizioni. Il Milan mi ha detto di continuare a fare esperienza ed acquisire fiducia, Reggio è la piazza ideale. In questi giorni ho guardato un pò di immagini e mi sono emozionato a vedere tutta quella gente sugli spalti e quel tifo. Spero che alla ripresa si possa rivedere la gente allo stadio, perchè un calcio senza tifosi non è vero calcio.

Ho sempre avuto il 35 come numero di maglia, per un forte legame con mio nonno che era nato nel 1935, ma comunque qualsiasi numero va benissimo. In tanti mi hanno detto che lo indossava anche Ciccio Cozza. Mi hanno scritto in tanti ancor prima che firmassi, sono veramente felice. Sto per arrivare”.