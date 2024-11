Reggina: mister Inzaghi vicinissimo ai saluti

Sta per concludersi l’avventura di Pippo Inzaghi alla Reggina. Una storia per lunghi tratti esaltante, ma con un finale inaspettato e per certi versi anche amaro. Un percorso che si è sviluppato insieme agli umori dell’attuale patron Saladini, quindi di grandissimo entusiasmo nella parte iniziale, con il famoso blitz a Formentera, l’accoglienza trionfale all’aeroporto di Reggio Calabria ed il calore della gente.

Indimenticabile quel girone di andata giocato a livelli altissimi, il sogno della serie A cullato per lungo tempo, poi il crollo di risultati ed un rapporto con la società, splendido fino a quel momento, che segna l’inizio del tracollo. Tecnico e squadra da una parte, alta dirigenza dall’altra. E quel finale tutto da dimenticare un attimo dopo la straordinaria impresa compiuta in occasione della gara con l’Ascoli, quella rete all’ultimo respiro che consegna i play off alla Reggina nonostante i cinque punti di penalizzazione, ma che scatena in maniera clamorosa la rottura. Il resto è tutta storia recente tra aule di tribunali e ricorsi. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, mister Inzaghi ha già deciso da tempo di salutare, ma lo ha fatto anche lo stesso Saladini annunciando il disimpegno dopo aver vinto, si spera, la sua battaglia. Finisce dopo una sola stagione quel progetto triennale trionfalmente presentato e che invece si è sgonfiato con il trascorrere dei mesi. Pippo probabilmente si fermerà per una stagione tranne che non arrivi qualche proposta di quelle irrinunciabili, ma la riflessione in questo caso sarà più profonda, come profonda è stata la delusione rispetto ad un percorso che immaginava decisamente diverso. Sulla formula si troverà una soluzione.