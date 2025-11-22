Reggina: mister Torrisi entra nel dettaglio del calciomercato con qualche nome. Idee chiare su entrate e uscite

Passaggio lungo e approfondito quello di mister Torrisi sul calciomercato della Reggina, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro con l’Enna: Stiamo cercando di strutturarci anche per il mercato, ci sono delle criticità sulle corsie basse esterne dove proveremo a mettere gente più esperta. Quando sono arrivato ho parlato di squadra forte, ma dovevo avere il tempo inquadrare la situazione. Adesso è tutto chiaro, su dove intervenire, chi deve venire, chi deve andare via. Ci sono calciatori che hanno fatto sacrifici, scelte difficili per venire a Reggio Calabria e quindi io le scelte le devo fare con grande attenzione e gli allenamenti non bastano.

Dopo averli visti giocare tutti dall’inizio, ho trasferito le mie riflessioni alla società e iniziato un percorso di entrate e uscite. Montini e Giuliodori? Si sta lavorando, Mattia certamente lo conosco per averlo già avuto. Intanto vi anticipo che i profili individuati non arriveranno subito e quindi appena si apre il mercato, stanno giocando, bisogna avere pazienza. E’ molto complicato che accada prima.

Obiettivo? Salvare la nostra dignità e onorare la maglia che indossiamo. I risultati li guardiamo, siamo coscienti di quello che è il campionato, di quello che non siamo ancora riusciti a fare. Se avessimo fatto risultato pieno con Acireale e A. Palermo ci saremmo stati rispetto a quello che avevo chiesto. Pensiamo a ritrovare la dignità e poi vedremo. Inutile fare proclami, anche se fino a quando la matematica non mi condanna me la voglio giocare con tutti”.