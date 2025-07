Reggina, l’invito di Trocini ai tifosi: ‘Cessate il fuoco’

Nel corso dell’intervista rilasciata a fine allenamento da mister Trocini, si è parlato del clima che si respira in città, l’insoddisfazione da parte dei tifosi, così il tecnico che ha voluto lanciare il suo messaggio:

“L’idea tattica rimane uguale, certamente proseguiremo su quella strada che ci ha dato grandi soddisfazioni. Guardo in casa nostra e sono consapevole della forza che c’è, oltre ai calciatori che sono rimasti quasi tutti i titolari della passata stagione, abbiamo aggiunto i ricambi giusti per qualità e freschezza. I tifosi? Mi auguro che da qui a breve possa esserci un cessate il fuoco, perchè noi abbiamo bisogno dell’appoggio del pubblico e sono pure convinto che la gente apprezzerà il nostro lavoro. Tocca a noi trascinarli, ringraziamo chi è vicino a noi, chi non lo è speriamo di fargli cambiare idea”.