Reggina: l’ottimismo di Trocini e le anticipazioni del tecnico sul mercato

Primo giorno di preparazione per la Reggina con diversi volti nuovi e altri pronti ad arrivare. Garantisce mister Trocini, a colloquio con i giornalisti al termine della seduta di allenamento: “Sono felice di essere tornato qui, si riparte con entusiasmo e voglia di far bene. Si sta andando nella direzione giusta in questo calciomercato con una squadra che sarà completata da qui a breve. Sono contento per quello che si è fatto fino al momento e per quello che accadrà tra qualche giorno quando l’organico verrà completato con scelte di primissima fasce tutte condivise e adatte al gruppo che abbiamo. Abbiamo tenuto gli esterni offensivi Grillo e Ragusa, è arrivato Edera e a breve ne arriverà un altro

Quello che dobbiamo fare in campionato lo sappiamo, non ci sono alternative alla vittoria finale e fa piacere ripartire dal primo giorno di ritiro, di fatto è la prima volta per me. Si è allargato lo staff e quindi abbiamo voluto migliorarlo e in questo senso si è cambiato qualcosa”.