Reggina-Monopoli, le ipotesi su quanti potranno essere i tifosi al Granillo

In attesa del via alla prevendita, in città non si parla d’altro se non di Reggina-Monopoli. C’è davvero un entusiasmo che somiglia molto a quello vissuto negli anni della serie A, tanto coinvolgimento, voglia di essere protagonisti da parte di tutti. Dall’arrivo del presidente Gallo è aumentato in maniera evidente il numero di spettatori allo stadio con il picco massimo raggiunto in occasione del derby con il Catanzaro (11.181 mila presenze).

Bellissime le cornici di pubblico anche contro Catania e Casertana ed ora, raggiunti i play off ed avendo la possibilità di giocarli in casa, ci si chiede in che termini i tifosi amaranto risponderanno. Da quello che si sente in giro per la città il rischio è che i quasi 20.000 posti disponibili potrebbero non bastare, ma bisognerà attendere e capire quello che succederà in questi giorni.

Perchè insieme al totale coinvolgimento da parte del mondo amaranto, ci sono dei dati che vanno presi in considerazione come i prezzi imposti dalla Lega che non sono alti, ma neppure popolari così come ha voluto in passato il presidente Gallo. Assenti anche le promozioni per gli abbonati e gli ingressi gratuiti per gli Over 70 e gli Under 18. Ma ripetiamo, la sensazione è che in questo momento al primo appuntamento play off tutti vogliano partecipare.

