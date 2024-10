Reggina-Monopoli, lo spettacolo è già iniziato… in Curva Sud (FOTO)

L’avevano annunciata, vederla è davvero una grande emozione. Bellissima la coreografia della Curva Sud messa in mostra nel momento in cui le squadre sono entrate in campo. La Curva Sud che canta in maniera incessante dalle 17,30 e continua a far sentire il proprio calore verso i calciatori amaranto. Nella parte più bassa del settore anche un lunghissimo striscione con la scritta: “Perchè abbiamo una vita… e io questa vita la dedico a te”.