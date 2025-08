Reggina: Montalto parte subito forte. Le sue prime dichiarazioni – VIDEO

Adriano Montalto parla ai tifosi. Lo fa attraverso un video emozionale pubblicato sulla pagina social ufficiale del club amaranto:

Le prime dichiarazioni

“Benvenuti all’atto finale, il primo lo avete già vissuto, il secondo lo scriveremo insieme. Non ho mai desiderato altro che tornare qui, qui dove ho dato tutto, qui dove tutto mi è stato restituito. Perchè Reggio non dimentica e nemmeno io. Questo non è un film e questa non è una finzione, ma se deve esserci un finale, stavolta lo scriveremo insieme”.