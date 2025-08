Calciomercato Reggina: ufficiale l’attaccante Montalto. La formula del contratto

“AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Adriano Montalto che si lega al club con un contratto annuale.

Adriano torna a vestire la maglia della Reggina, che aveva già indossato tra gennaio 2021 e giugno 2022 in Serie B, collezionando 47 presenze e 11 reti.

Dopo l’esperienza in amaranto, nella stagione 2022/23 si trasferisce alla Reggiana, in Serie C, dove si conferma protagonista assoluto contribuendo alla promozione in Serie B con 9 gol in 22 partite.

Successivamente indossa la casacca della Casertana (27 presenze, 12 gol e 4 assist) per poi trasferirsi al Catania, dove colleziona 21 presenze e 3 gol tra regular season e playoff.

Adriano ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio dove aveva già lasciato il segno”.

Bentornato a casa, Adriano.