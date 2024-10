Reggina-Monza, rinvio o si gioca? Le due squadre in disaccordo

Reggina-Monza si gioca regolarmente, rinvio in altra data o 0-3 in favore degli ospiti? La situazione

Momenti decisivi per capire quale sarà il destino di Reggina-Monza. Si gioca regolarmente, rinvio in altra data o 0-3 in favore degli ospiti? La decisione spetta al direttore di gara e alla Lega di serie B. Gli addetti al terreno di gioco stanno provando in questi minuti a ‘rattoppare’ il malridotto manto erboso del Granillo.

Leggi anche

Secondo quanto emerso, la Reggina riterrebbe il terreno di gioco praticabile per disputare la gara, di diverso avviso il Monza. Il disaccordo tra le due società potrà essere risolto soltanto dall’arbitro. In caso di mancata disputa della gara, rinvio o 0-3.