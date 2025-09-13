Reggina-Nissa: i convocati amaranto. C’è Porcino e anche due novità
Ancora fuori Zenuni, infortunati Edera e Rosario Girasole
13 Settembre 2025 - 16:55 | Comunicato Stampa
“Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 2ª giornata di campionato con la Nissa:
Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa”.
Rimane fuori ancora Zenuni, ripescato in Coppa Italia dopo il forfait di Edera, infortunati Edera e Rosario Girasole, mentre le novità sono il giovane Gatto e il centrocampista Salandria. Non convocato Distratto.