Reggina-Nissa: i convocati amaranto. C’è Porcino e anche due novità

Ancora fuori Zenuni, infortunati Edera e Rosario Girasole

“Sono 22 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 2ª giornata di campionato con la Nissa:

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro,

Difensori: Adejo, Blondett, Fomete, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo

Centrocampisti: Barillà, Chirico, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa”.

Rimane fuori ancora Zenuni, ripescato in Coppa Italia dopo il forfait di Edera, infortunati Edera e Rosario Girasole, mentre le novità sono il giovane Gatto e il centrocampista Salandria. Non convocato Distratto.