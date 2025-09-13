Reggina-Nissa: come e dove vedere la partita in chiaro

Partita tutta da seguire e da vivere quella del Granillo tra la Reggina e la Nissa. Solitamente le gare interne vengono trasmesse dalla piattaforma della società amaranto, tranne che i diritti non vengano acquisiti così come accaduto nella passata stagione, da Vivo Azzurro TV, come anche in questa circostanza.

La comunicazione della Reggina

“As Reggina 1914 informa che la gara Reggina-Nissa in programma domenica 14 settembre alle ore 15, sarà trasmessa in chiaro su Vivo Azzurro Tv e sul canale Youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti. In ottemperanza alle disposizioni della LDN, il club non potrà provvedere autonomamente alla diretta della partita“.

Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.