Serie D, in campo per la seconda giornata. E’ big match tra Reggina e Nissa. Programma e classifica

Siamo solo alla seconda giornata e già per la Reggina è tempo di verifiche. Dopo l’amaro debutto in campionato la squadra di Trocini è chiamata al pronto riscatto in casa contro la diretta concorrente Nissa. La Gelbison, altra favorita per la vittoria del torneo, renderà visita al Paternò. La Vibonese a Enna.

Il programma della giornata

Acireale – Savoia

Milazzo – Nuova Igea

Paternò – Gelbison

Reggina – Nissa

Sambiase – Favara

Gela – Ragusa

A. Palermo – Vigor Lamezia

Enna – Vibonese

Sancataldese – Messina

La classifica

Gelbison, Nuova Igea, Vibonese, Favara, Vigor Lamezia 3; Enna, Milazzo, Nissa, Ragusa, A. Palermo,Gela, Savoia, 1; Sancataldese, Paternò, Reggina, Acireale, Sambiase 0. Messina -13.