Serie D, in campo per la seconda giornata. E’ big match tra Reggina e Nissa. Programma e classifica
Amaranto chiamati all'immediato riscatto dopo l'amaro esordio
13 Settembre 2025 - 19:51 | Redazione
Siamo solo alla seconda giornata e già per la Reggina è tempo di verifiche. Dopo l’amaro debutto in campionato la squadra di Trocini è chiamata al pronto riscatto in casa contro la diretta concorrente Nissa. La Gelbison, altra favorita per la vittoria del torneo, renderà visita al Paternò. La Vibonese a Enna.
Il programma della giornata
Acireale – Savoia
Milazzo – Nuova Igea
Paternò – Gelbison
Reggina – Nissa
Sambiase – Favara
Gela – Ragusa
A. Palermo – Vigor Lamezia
Enna – Vibonese
Sancataldese – Messina
La classifica
Gelbison, Nuova Igea, Vibonese, Favara, Vigor Lamezia 3; Enna, Milazzo, Nissa, Ragusa, A. Palermo,Gela, Savoia, 1; Sancataldese, Paternò, Reggina, Acireale, Sambiase 0. Messina -13.