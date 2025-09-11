Reggina-Nissa: al via la prevendita dei biglietti. Modalità e prezzi
Domenica l'esordio stagionale al Granillo per gli amaranto
11 Settembre 2025 - 15:24 | Redazione
AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 16 di giovedì 11 settembre, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Nissa, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 2ª giornata del campionato di Serie D girone I.
PREZZI BIGLIETTI
CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari: dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20
Domenica 14 settembre dalle ore 10 alle ore 13
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
Su disposizione degli organi competenti, divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Caltanissetta.