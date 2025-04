Reggina-Nissa: dove e come vedere la partita degli amaranto

Siamo al rush finale e la Reggina è ancora impegnata alla conquista della prima posizione, unica utile per la promozione diretta in serie C. Nella giornata di oggi c’è la possibilità di accorciare sulla capolista Siracusa, ferma per il riposo imposto dal calendario, per poi giocarsi tutto nelle ultime tre gare. Amaranto in casa contro la Nissa, compagine di buon livello e ancora in corsa per i play off.

“Collegati sulla piattaforma playreggina1914.it, registrati e acquista la gara con la Nissa al costo di € 8,50”.