Reggina inchiodata dai numeri. Dati e statistiche del match contro il Chievo

La partita di venerdì scorso, ha confermato il momento di crisi della Reggina, quinta sconfitta nelle ultime 6 partite. Quinta partita con 0 gol all’attivo (di queste, solo in una occasione si è evitata la sconfitta, facendo 0-0 in casa contro il Cosenza). 2° partita in cui gli amaranto subiscono 3 gol. È già successo nella sconfitta di Empoli.

I numeri della partita con il Chievo

Contro il Chievo sono stati 12 i tiri totali, leggermente maggiori rispetto alla media di 11.09 registrata ad oggi. 4 quelli finiti nello specchio della porta (media stagionale 4.3 a partita).

Nonostante si sia registrata la 3° miglior prestazione in termini di passaggi effettuati (452, meglio solo nelle partite contro Cosenza con 614 passaggi e Virtus Entella 509) il possesso palla è stato pari al 49.6%, contro la media del 54.03% a partita in stagione. In linea con la media (83.6%), la percentuale di precisione (82.7%).

Con 19 azioni manovrate (di cui solo 4 sono giunte ad una conclusione in porta), rispetto alle 25.4 di media, si è stabilito il record negativo in questo campionato.

Solo 2 le ripartenze (maggiori rispetto al dato medio di 1.91 a partita) con una conclusione.

16 i falli commessi (in linea con la media di 16.4 a partita), che hanno determinato 4 cartellini gialli, superando la soglia di 3.45 medi a partita.