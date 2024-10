Reggina: assegnati i numeri di maglia a Sarao, Nielsen e Liotti

Tre colpi uno dietro l’altro e campagna acquisti già chiusa, o forse no. Nel senso che gli obiettivi che il Ds Taibi aveva in mente sono stati messi a segno, ma come ribadito dallo stesso direttore sportivo, una opportunità che verrà ritenuta importante, potrà essere presa in seria considerazione. Nel frattempo assegnati i numeri ai tre nuovi arrivati Sarao, Nielsen e Liotti e senza grande possibilità di scelta, sono andati in sequenza. Per la trasferta contro la Cavese, mister Toscano li convocherà tutti i tre?

