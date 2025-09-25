Reggina: numeri che preoccupano. E pensare che lo scorso anno…

Stravincere il campionato. Questo il pensiero comune dei tifosi dopo la costruzione della squadra messa a disposizione di Trocini e la composizione del girone. L’avvio della stagione sta invece raccontando un’altra storia, più amara, più triste. La Reggina ha conquistato fino al momento solo quattro punti dei dodici in palio con una classifica che la colloca molto vicina alla parte più bassa. Quattro gol realizzati, cinque quelli subìti, una delle peggiori difese del campionato.

Ma il dato che maggiormente balza all’occhio riguarda le sconfitte in un lasso tempo così breve. Sono due su quattro gare che, confrontate a quelle della passata stagione, rappresentano già un elemento di forte preoccupazione. Nella campionato 2024-25, infatti, gli amaranto hanno perso in totale solo tre partite, di cui due con il Siracusa e una in casa con la Scafatese. L’inquietudine dei tifosi è legittima.