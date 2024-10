Reggina: i calcoli sulla lista Over. Quelli in organico ed i possibili partenti

Giorno dopo giorno si modifica la lista degli Over in casa Reggina. Nelle ultime ore si è registrata una accelerazione riguardo le operazioni in uscita, anche se numericamente si è ancora oltre il numero imposto dalla lista della LegaB. Dovranno essere 18 ed attualmente in organico ne troviamo 21, fermo restando che qualora dei prossimi tre acquisti programmati dovessero arrivare altri Over, ovviamente la lista delle cessioni deve andare oltre i tre di adesso.

Sulla lista dei partenti sono presenti Blondett, richiestissimo ma ancora amaranto, Doumbia vicino alla Carrarese, Nielsen, uno tra Gasparetto e Bertoncini e secondo quanto riferito dal suo procuratore, sul mercato anche il centrocampista Sounas.

Nel dettaglio tutti i calciatori in organico rientranti nella lista Over:

Guarna, Loiacono, Bertoncini, Blondett, Rossi, Gasparetto, Marchi, Garufo, Liotti, Rolando, Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Nielsen, Sounas, Bellomo, Denis, Doumbia, Lafferty, Menez.