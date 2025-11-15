City Now

Reggina-A. Palermo: 22 i calciatori convocati da mister Torrisi. C’è un giovane del 2008

Sono sette i calciatori lasciati a casa e uno squalificato

15 Novembre 2025 - 15:43 | Redazione

Reggina Di Grazia

L’elenco dei convocati amaranto per la gara di domenica al Granillo contro l’Athletic Palermo:

Portieri: Boschi, Lagonigro, Summa
Difensori: Adejo, Distratto, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta  
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Macrì, Mungo, Porcino, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Palumbo, Pellicanò, Sartore

Non convocati: Druetto, Blondett, Chirico, Fomete, Ragusa, Rizzo, Zenuni
Squalificato: Laaribi

Manuel Macrì (08) indosserà la maglia n. 99

RegginaReggio Calabria Calcio