Reggina-Palermo: la probabile formazione amaranto

Torna Reggina-Palermo e per una sfida sempre dal fascino particolare, ci sarà una cornice di pubblico come quella delle grandi occasioni. Amaranto reduci dalla bella vittoria interna contro il Sudtirol, rosanero battuti in casa invece dall’Ascoli. Entrambe le squadre hanno un organico di qualità rafforzato ulteriormente negli ultimi giorni di calciomercato. Appuntamento alle ore 14,00 al Granillo.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi