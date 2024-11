Reggina, Inzaghi è una furia contro gli arbitri: ‘Mi sono stufato, adesso basta’

La Reggina cade anche sul campo del Palermo. La doppia trasferta consecutiva è amarissima, zero i punti raccolti dalla formazione di Inzaghi che adesso vede anche il terzo posto a rischio.

Al Barbera una sfida tesa e nervosa finisce 2-1, di Soleri al minuto 81 il gol decisivo. Rosso a Mayer nel finale, rosanero che dal dischetto (fallo di Gagliolo su Soleri) mancano con Tutino l’occasione del 3a1.

Le parole del tecnico amaranto Inzaghi al termine della gara.

“Sono deluso. Abbiamo approcciato bene la partita, su un campo difficile, poi però due nostri errori inconcepibili. E’ una cosa che si sta ripetendo, dobbiamo lavorare. Episodi arbitrali? Inizio a essere stufo, è il 6-7 errore contro di noi. Il rigore su Gagliolo è netto, l’espulsione di Mayer non c’è, mi sto stufando, ci hanno tolto 6-7 punti per episodi incomprensibili, oggi non mi guardavano neanche in faccia.

Ce la siamo giocata a viso aperto, la partita è stata condizionata da alcuni episodi, certi per nostri errori, altri non per nostri errori. La squadra è ancora terza, sono tranquillo e allo stesso tempo perplesso per alcuni episodi. Noi poco brillanti? I numeri dicono altro, se guardiamo i tiri in porta, il possesso palla e gli angoli, si evince che la partita l’abbiamo fatta.

Non possiamo prendere rigore ad inizio ripresa in quel modo, dobbiamo lavorare ancora più intensamente sui soliti errori che commettiamo. Dopo il pareggio ho sperato di vincere, anche per quello che avevamo fatto nel primo tempo. Non ho visto l’episodio del rigore a inizio secondo tempo, dovevo ancora arrivare in panchina”.