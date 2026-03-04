Reggina: Panebianco su Torrisi, l’obiettivo e l’ambiente che si troverà con l’Igea

E’ tornato in campo dopo un lungo periodo in cui ha visto le gare dalla tribuna. L’esterno Panebianco è stato scelto da mister Torrisi per la sfida giocata e vinta contro la Sancataldese. Una buona gara la sua e quel gol sfiorato dopo appena due minuti di gara. Il suo pensiero a Gazzetta del Sud: “Per qualche giorno sono rientrato a casa, ma ho già il focus sulla gara di Barcellona. Ci sarà un clima caldo, conosco l’ambiente, ma scenderemo in campo con la consapevolezza di essere forti per raggiungere il nostro obiettivo.

Ci crediamo tantissimo, vietato arrendersi proprio adesso, siamo in lotta e resteremo in corsa perché il nostro è un gruppo reattivo. Se siamo riusciti a recuperare 12 punti, portandoci a ridosso dalla vetta, significa che abbiamo valori professionali e umani. Il mister, che conosco per averlo avuto a Trapani, è uno che non molla di un centimetro. Se vede qualcuno svogliato si fa sentire, da noi pretende sempre il massimo“.

“La titolarità contro la Sancataldese? Mi ha colto di sorpresa. Il mister decide lo schieramento osservando le sedute quotidiane. Evidentemente l’ho messo positivamente in difficoltà. Svolgiamo un lavoro che molti ci invidiano e veniamo pagati per raggiungere determinati obiettivi”.

Ho cercare di dare del mio meglio. Al primo minuto mi è capitata l’occasione per segnare, però ho colpito il palo. Sarebbe stato bello segnare al Granillo.

A prescindere dalla mia prestazione, abbiamo conquistato tre punti pesantissimi. Il risultato si è sbloccato nella ripresa, anche se si poteva andare in gol già all’inizio“.

I prossimi impegni

“Affronteremo Igea, Acireale e Athletic Palermo. Servirà una Reggina attenta, non molleremo di un centimetro, contiamo di regalare una gioia ai nostri meravigliosi tifosi. Mi adatto comunque a qualsiasi sistema tattico. Per la Reggina andrei anche in porta. Sarei onorato di indossare ancora la maglia amaranto. Vedremo gli sviluppi“.