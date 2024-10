Reggina-Parma, Inzaghi: ‘Giocato alla pari contro una big. Dobbiamo tornare a fare punti’

Ennesima sconfitta del 2023 per la Reggina di Pippo Inzaghi. Amaranto incapaci di arrestare l’emorragia di risultati, contro il Parma al Granillo arriva il 7 ko nelle 9 gare giocate dopo la sosta di fine anno. Decide una rete di Vasquez a metà ripresa.

Le parole del tecnico amaranto al termine della gara persa con i ducali.

‘Sette sconfitte in nove gare? Difficile trovare una spiegazione. Forse all’andata abbiamo fatto di più di quello che potevano, adesso invece l’opposto. Se a Cosenza ero arrabbiato oggi sono soddisfatto, ce la siamo giocata ad armi pari contro una big del campionato contro il Parma, la sconfitta era immeritata.

E’ un momento così, oggi su un cross eravamo 4 contro 1 ma la palla è finita sulla testa di Vasquez. Al di là della marcatura in area che poteva essere fatta meglio, l’errore è stato lasciare solo Pierozzi sulla destra.

Mi hanno fatto piacere le parole del presidente Cardona che ha incoraggiato la squadra. In questo momento dobbiamo solo compattarci e provare a vincere la prossima gara a Perugia. Galabinov ha ripreso 3 mesi prima del previsto, potrà esserci utile in futuro. Il nostro percorso deve continuare, dobbiamo tornare a fare punti già da sabato prossimo.

Problema di stanchezza? Vedo la squadra in forma, anche oggi ha tenuto bene contro un Parma fortissimo, soffrendo poco. Non abbiamo fatto il ritiro ma non deve essere un alibi, la squadra sta bene e oggi ho inserito 6-7 giocatori freschi.

Dobbiamo guardare partita dopo partita, ci siamo dati un obiettivo importante e ancora oggi siamo ancora dentro i play-off. Non vedo una squadra impaurita o che accusa le ultime sconfitte, anche oggi contro il Parma si è visto’.