Reggina: partitella in famiglia e prime indicazioni interessanti. I gol

Partitella a ranghi misti in casa Reggina con mister Trocini che ha mischiato le carte per vedere all’opera l’intero organico attualmente a disposizione. Dopo poco meno di una settimana di lavoro l’attenzione del tecnico è stata rivolta soprattutto ai nuovi e le prime impressioni sono più che positive sui vari Edera, Di Grazia, Ferraro, molto bene Zenuni e Correnti, in grande spolvero Mungo, ma anche i giovani Fomete, Girasole Rosario, Pellicanò e Palumbo. Poi girandola di cambi con l’inserimento di diversi giovani e altri elementi in prova. Hanno vinto 3-2 gli amaranto in casacca bianca con le reti di Palumbo, Ferraro e il subentrato Chirico, mentre per la Reggina in maglia nera doppietta di Edera, un gol su calcio di rigore. Siamo ovviamente ancora alle prime battute di una lunga preparazione, ricordando che il primo appuntamento ufficiale è quello del 24 agosto con la Coppa Italia.

Schieramenti

REGGINA con casacca: Druetto; Palumbo, R. Girasole, Blondett, Distratto; Correnti, Laaribi, Barillà; Grillo, Ferraro, Ragusa.

REGGINA in maglia nera: Lagonigro; Lanzillotta, Adejo, D. Girasole, Fomete; Porcino, Mungo, Zenuni, Edera, Pellicanó, Di Grazia.