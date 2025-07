Reggina: questa mattina la partitella in famiglia

Dopo la prima settimana di preparazione, la Reggina scenderà in campo questa mattina al centro sportivo Sant’Agata per il primo test stagionale. Una sgambata a ranghi misti, utile per mettere in pratica le indicazioni tattiche dettate da mister Trocini nei primi giorni di lavoro.

Si tratta di una prima verifica, ancora parziale, sullo stato fisico e sull’intesa del gruppo. Ma soprattutto è l’occasione per osservare da vicino i tanti volti nuovi approdati in riva allo Stretto. Tra loro anche diversi under, settore su cui la società ha sempre puntato con convinzione, riuscendo spesso a scovare elementi interessanti.

Curiosità e attenzione, dunque, per chi deve ancora farsi conoscere e per chi spera di ritagliarsi spazio in vista della nuova stagione. La partitella, prevista per le 9.30, è aperta ai tifosi, che potranno tornare a vivere il clima di campo e vedere da vicino la squadra che sta nascendo.