Reggina: il patron Ballarino cita un proverbio giapponese per indicare la strada

Domenica 15 marzo la partita che può decidere il futuro degli amaranto

07 Marzo 2026 - 16:25 | Redazione

Ballarino Conferenza Stampa Reggina

Mentre tra i tifosi quell’entusiasmo ritrovato grazie all’incredibile rimonta, ha lasciato spazio nelle ultime gare a un pò di preoccupazione soprattutto dopo la sconfitta con la Vigor Lamezia, in casa Reggina si rimane concentrati sull’obiettivo, a partire dal patron Ballarino che attraverso una storia su Instagram, cita un proverbio giapponese per trasmettere ai suoi calciatori la convinzione di potercela fare: “Dai Reggina. Un proverbio giapponese narra… Non devi guardare l’intera scalinata in salita, basta guardare il primo gradino. Un gradino alla volta, un pensiero alla volta, un compito alla volta, un giorno alla volta. Ce la farai. Vai Reggina“.

Gli amaranto, per continuare a sperare, dovranno vincere la prossima gara sul campo della Nuova Igea. Un risultato diverso potrebbe cancellare ogni ambizione con largo anticipo.

RegginaReggio Calabria Calcio