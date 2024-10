Reggina, Patti: ‘Questa non è una piazza come le altre, noi siamo Reggio Calabria’

Per il derby Reggina-Cosenza si rivede il pubblico sugli spalti, seppur con una capienza molto ridotta. Il pensiero di Matteo Patti: “Stiamo vivendo un momento difficile a livello mondiale. Avere le prime 1000 persone allo stadio è già un traguardo rispetto a quello che sta accadendo. I nostri tifosi ci mancano e non avete idea quanto, perchè questa non è una piazza come le altre, noi siamo Reggio Calabria e solo chi ha vissuto il Granillo stracolmo di tifosi può capire quello che sto dicendo e quanto il contributo del pubblico aiuti la squadra.

Quello contro il Cosenza è un piccolo segnale, piuttosto che continuare a giocare circondati dal silenzio assoluto”.