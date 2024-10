Reggina, Patti: ‘Per Taibi andrei ovunque. Il mio pensiero su Gallo e Toscano’

I protagonisti di una stagione che si spera di concludere con la vittoria del campionato. Gazzetta del Sud oltre ai calciatori, ha intervistato anche il silenzioso Team Manager Matteo Patti. Questi i passaggi che si riferiscono al presidente Luca Gallo, il DS Taibi e Mimmo Toscano: “Il mister trasmette alla squadra la sua adrenalina. E’ il dodicesimo uomo in campo, non sta fermo un attimo, oltre ad essere un grande tecnico è caratterialmente sanguigno.

Leggi anche

Con Massimo Taibi c’è un rapporto fraterno. Mi ha cambiato la vita e sarei disposto ad accompagnarlo dall’altra parte del mondo. Mi ritengo uno dei suoi più stretti collaboratori e per lui sono andato a vedere anche qualche partita come osservatore.

Il presidente Luca Gallo ha dimostrato ancora una volta di essere una persona eccezionale. Il calcio, come in altri settori, vive in un momento di grosse difficoltà, ma lui non si è tirato indietro. Avrebbe potuto agire come altri suoi colleghi e non ci sarebbe stato nulla da dire, è un numero uno”.