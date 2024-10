Toscano sul presidente Luca Gallo, gli stipendi, il suo futuro

Una lunga chiacchierata a “Passione Amaranto” con il tecnico Mimmo Toscano. A seguire i passaggi che riguardano la conferma degli stipendi decisa dalla società per calciatori e staff tecnico, il presidente Luca Gallo, il futuro:

“Appena sono uscite le prime notizie sugli eventuali tagli dello stipendio, ci siamo messi totalmente a disposizione del presidente Luca Gallo. Non ha fatto in tempo il DS Taibi a comunicarlo al massimo dirigente che subito ci è stato detto che tutto sarebbe rimasto secondo gli accordi contrattuali. Questo gli fa onore.

Il presidente è una persona semplice. Ci sentiamo poco perchè lui ha il timore di disturbare me ed io di disturbare lui. Ma comunque sempre molto disponibile ed a modo.

Dopo quel discorso fatto prima della partita con il Catanzaro, forte ed incisivo, non aggiunsi altro. Ma in campo durante la rifinitura ho visto i miei ragazzi scintillanti, andare a mille e quindi non era il caso di dire altro. Partite indimenticabili quest’anno? Tantissime. Il doppio confronto con il Catanzaro, la vittoria con la Ternana, le vittorie all’ultimo istante.

Ho sentito cosa ha detto il presidente riguardo il mio futuro. Intanto va conclusa nel migliore dei modi questa annata e questo è l’augurio di tutti. Poi io sono abituato a tirare una linea a fine stagione per fare un resoconto su quanto si è fatto di buono e non, sia dal punto di vista personale che di squadra. Incontrerò il presidente Gallo a fine campionato e vedremo dove si è fatto bene e dove no, ma intanto raggiungiamo quell’obiettivo che tutti vogliamo”.