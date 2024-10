Reggina, Reginaldo: ‘Luca Gallo un signore. Dobbiamo vincere anche per lui’

La generosità di Luca Gallo

L’attaccante amaranto Reginaldo ospite di Raisport, queste alcune delle sue dichiarazioni: “Il nostro è un grande presidente. Mi hanno raccontato i ragazzi che sono qui dallo scorso anno che Luca Gallo, ancor prima di acquistare in maniera ufficiale la Reggina, aveva già pagato ai calciatori due stipendi per farli scendere in campo.

Il presidente ha fatto questa scelta perchè è un gran signore. E’ stato creato un bel gruppo, si era partiti magari per un play off e credo lui abbia anche riconoscenza e forse un premio verso questi calciatori che stavano disputando un grandissimo campionato, da protagonisti e quasi sempre in testa. Senza sminuire nessuno, ma una scelta fatta solo ed esclusivamente per i giocatori di questa squadra”.

Leggi anche

Vogliamo vincere anche per il presidente

“E non mi ha sorpreso. Parlavo con Denis al telefono e come giocatori di maggiore esperienza stavamo cercando di capire quale poteva essere la soluzione soprattutto per i più giovani e gli avevo anticipato che conoscendo il nostro presidente avrebbe lasciato le cose come stavano.

Adesso, ammesso che vi siano le condizioni e senza nessun rischio, vorremmo completare questo campionato anche per ripagare questo bellissimo gesto del presidente Luca Gallo“.