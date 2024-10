Reggina-Perugia: in ballo quattro calciatori, ma al momento nulla di fatto

L’incontro programmato tra il Perugia e la Reggina c’è stato. I particolari vengono rivelati dal sito gianlucadimarzio.com, che ha fatto il resoconto di una serie di dialoghi al momento infruttuosi: “Si è svolto ieri l’incontro di mercato tra Perugia e Reggina per trattare lo scambio Corazza (andrebbe a Perugia) e Di Chiara (percorso inverso.) Ma le parti sono lontane. Si è parlato anche di Sounas e Rubin in orbita Perugia. Le società si aggiorneranno, non ci sono gli accordi“.

