Reggina-Perugia, Stellone: “Noi sottotono. Dobbiamo recuperare energie”

La Reggina cade in zona cesarini. Davanti al presidente Gallo, gli amaranto tornano a conoscere il sapore amaro della sconfitta. Un punto nelle ultime due gare per la Reggina, adesso impegnata nella trasferta sul campo del Cittadella, gara in programma martedi alle 18.30

Leggi anche

“E’ stata una partita molto equilibrata, risolta da una grande punizione proprio quando si andava verso il pareggio”. Questo il pensiero di mister Roberto Stellone, subito dopo la sconfitta casalinga della Reggina ad opera del Perugia. ”

“Tutte e due le squadre ci hanno provato-ha proseguito il tecnico amaranto-. Dispiace per la sconfitta, e soprattutto dispiace perdere in casa, anche perché il pareggio ci avrebbe fatto stare vicini alla zona alta. Forse noi siamo stati un po’ sotto tono dal punto di vista fisico, ma ci sta dopo tutte queste partite ravvicinate. Resettiamo immediatamente e pensiamo alla prossima gara, con l’obiettivo di recuperare giocatori ed energie. “.

Sull’assenza di Cortinovis. “Stanotte ha avuto la febbre, altrimenti avrebbe giocato dall’inizio”. A Cittadella l’occasione del riscatto. “Continueremo a fare il nostro campionato, vogliamo riprenderci a Cittadella quello che abbiamo perduto oggi”.