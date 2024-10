Reggina: le possibili scelte anti Pescara di mister Baroni

Il tecnico può finalmente scegliere. Tante soluzioni in mezzo al campo ed in attacco

Siamo alla vigilia del primo dei tre scontri diretti. La Reggina si gioca molto contro Pescara, Entella e Cosenza, forse tutto per quello che riguarda la scalata in classifica e quindi con l’obiettivo di abbandonare al più presto la zona pericolo.

Recuperi importanti per la Reggina

Ma come dicono tutti gli allenatori, meglio pensare ad un impegno per volta. E quello di sabato con il Pescara è da affrontare con il piglio giusto, contro una compagine uscita rafforzata dall’ultimo calciomercato e consapevole di giocare a sua volta la partita della vita o quasi. Il tecnico amaranto potrà contare sui recuperi di Di Chiara e Crisetig rientranti dalla squalifica, ma anche degli ultimi arrivati Okwonkwo e Chierico. Ha ritrovato Menez, pur potendo ottenere dal francese molto di più, attende la disponibilità di Lakicevic e sa di poter puntare su calciatori di qualità e fantasia come Edera e Micovschi. Queste le possibili scelte:

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. All. Baroni