Reggina, Petermann in uscita. Trasferimento in Puglia?

Lista Over da sfoltire. Per Taibi il gran lavoro in questi ultimi due giorni

C’è una lista Over da riportare a 14 elementi, secondo regolamento. Ed allora Massimo Taibi in questi giorni è molto concentrato a trovare soluzioni per tutte quelle che saranno le operazioni in uscita. Potrebbe avere uno sbocco, quella tra le più complicate e che riguarda il centrocampista Davide Petermann, sotto contratto con la Reggina per due stagioni.

Sarebbe in dirittura d’arrivo il passaggio del giocatore al Bisceglie, visto che ormai da tempo, oltre a non trovare spazio in squadra, è fuori anche dalla convocazioni.