Reggina: contro il Pisa si cambia. Mister Baroni pronto ad intervenire

Reggina ridimensionata dopo il ko interno contro l’Empoli? Forse ci è rimasto male chi già immaginava un campionato diverso dopo le sette partite in cui la squadra amaranto non aveva mai perso, chiudendo con il colpaccio sul campo della Spal. Certamente tra questi non c’era il tecnico Baroni, il quale anche nei momenti di maggiore esaltazione, aveva invitato tutti alla prudenza, sottolineando la sua conoscenza al torneo cadetto e quindi alle insidie sempre dietro l’angolo.

Contro il Pisa diverse novità

Il percorso di questa stagione, al momento, impone soprattutto la massima attenzione, anche in virtù di un calendario molto complicato e il gruppo di coda che non intende in nessun modo mollare. Una serie di risultati utili ti portano su, viceversa rischi di trovarti nuovamente a lottare nella parte bassa. Contro l’Empoli il tecnico ha inteso dare fiducia al gruppo che aveva dominato contro la Spal, puntando più sull’aspetto psicologico che fisico, ma alla fine è stato anche quest’ultimo a determinare nel contesto di una gara, dominata dai toscani sotto tutti i punti di vista. Ed è per questo motivo che sabato pomeriggio, in occasione della temibile trasferta di Pisa contro una compagine in grande crescita, almeno l’undici iniziale potrebbe far registrare diverse novità. Scalpitano per un posto da titolare i vari Lakicevic, Stavropoulos, Bianchi, gli stessi Situm e Menez e siamo certi che nel corso della partita, questa volta, ci sarà spazio anche per Denis.