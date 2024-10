Calciomercato Reggina: su Rivas tre club di serie A

Per il secondo anno consecutivo, Rigoberto Rivas è in prestito alla Reggina, ma di proprietà dell’Inter. La squadra amaranto ha sul calciatore il diritto di riscatto, la società nerazzurra il contro riscatto. Dopo una serie di infortuni, il jolly offensivo classe 98, ha trovato continuità di rendimento con Baroni che non rinuncia mai alle sue prestazioni. E sabato scorso sul campo della Spal ha trovato anche i primi gol della stagione.

La serie A su Rivas

“Sull’honduregno, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, si sono accesi i fari della serie A: ben tre i club interessati, due di fascia bassa e uno di fascia alta. Massimo riserbo, al momento, sui nomi, ma è chiaro che la partita ora si giocherà a giugno prossimo, a mercato riaperto. Probabilmente, sarà da ridiscutere anche l’accordo con il club nerazzurro, con una possibile estensione del contratto”.