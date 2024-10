Verso Reggina-Pisa: aggiornamenti su Torregrossa infortunato

Dopo la grande rimonta, un girone di ritorno che al Pisa ha consegnato due sconfitte ed altrettanti pareggi. Si sente ed anche fortemente l’assenza in attacco di un giocatore forte e decisivo come Torregrossa, stoppato da un infortunio, nonostante l’arrivo a gennaio del centravanti Moreo. Tra l’altro il Pisa vive una situazione surreale con uno dei giocatori che negli ultimi anni è stato spesso protagonista e decisivo come Sibilli, autore della rete dell’ultima vittoria dei toscani nel giorno di S. Stefano contro la Spal. L’esterno offensivo vive da separato in casa, dopo il passaggio sfumato al Frosinone proprio l’ultimo giorno di calciomercato, per il mancato accordo tra le società.

Reggina-Pisa: situazione infortunati

Il Pisa sarà il prossimo avversario della Reggina al Granillo, di fronte due squadre, quindi, che vivono un momento di difficoltà almeno sul piano dei risultati. D’Angelo dovrà rinunciare ancora a Torregrossa che, secondo previsioni, dovrebbe rientrare tra la fine di febbraio ed i primi di marzo. Assenza che come dicono i numeri sta risultando molto pesante. La Reggina attende notizie riguardo Hernani, recupera Fabbian dopo la squalifica, ma perde nuovamente Majer.