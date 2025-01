Reggina: accordo con la Polisportiva Futura. I dettagli

AS Reggina 1914 è lieta di annunciare l’accordo di collaborazione con la A.S.D. Polisportiva Futura Calcio a 5. Tale iniziativa segna un passo significativo per lo sviluppo del settore giovanile e, grazie alla possibilità del doppio tesseramento tra calcio a 11 e calcio a 5, alcuni tesserati amaranto faranno parte delle compagini under 15 e 17 della Polisportiva Futura stessa.

Coordinati dal direttore Angelo Saccà, gli allenatori Eriel José Pizeta e Francesco Pedà, condurranno due sedute di allenamento settimanali presso il Centro Sportivo Sant’Agata. L’obiettivo è offrire ai giovani calciatori della Reggina un percorso tecnico e formativo integrato.

“Questo accordo – dichiara il responsabile del settore giovanile Sebastiano Fortugno – rappresenta uno dei pilastri del progetto per il settore giovanile. Il calcio a 5 è un elemento cruciale per il completamento del percorso di crescita tecnico, tattico, fisico e cognitivo dei ragazzi. È uno sport che, grazie alle continue transizioni positive e negative in spazi ridotti, insegna a partecipare attivamente sia alla fase di possesso che di non possesso. La velocità decisionale, ossia la capacità di compiere la scelta migliore nel minor tempo possibile, è ormai essenziale anche nel calcio a 11. Utilizzeremo – conclude Fortugno – questa seconda parte della stagione come un “progetto pilota” che coinvolgerà solo una parte dei ragazzi del settore giovanile. Con questa collaborazione, la Reggina 1914 rafforza il suo impegno nella formazione dei giovani calciatori, unendo tradizione e innovazione per costruire il futuro del calcio”.