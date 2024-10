E' durata un anno l'esperienza da proprietario della Reggina per l'imprenditore lametino

“È stato un anno di cui sono orgoglioso, ricco di emozioni e risultati importanti. Per me si conclude un’esperienza straordinaria. Grazie a tutto il consiglio di amministrazione e al Presidente Marcello Cardona, a tutto il Club e ai meravigliosi tifosi della città e in tutto il mondo“.